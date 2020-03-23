Предложили угощать участковых врачей шоколадками

Идея всячески поощрять врачей первичного звена, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, предложил в ходе аппаратного совещания 23 марта заместитель губернатора Александр Кулагин.

— У нас сейчас практически в полувоенном состоянии находятся врачи первичной медицины, медперсонал. Они выходят к каждому человеку, который находится у нас под медицинским наблюдением. Я очень прошу, вплоть до, как было сказано, угощением шоколадками, их поддерживать. Морально, в первую очередь. Потому что эти люди действительно делают очень большое дело, и прошу к этому относиться с большим уважением, — сказал А.Кулагин.

Его поддержал врио губернатора Михаил Развожаев.

— Мы постараемся их всячески поддержать, максимально помогать им делать их работу с точки зрения простой человеческой вежливости. Они сейчас будут много выезжать и проверять, чтобы всех нас защитить от возможного распространения инфекции, — сказал М.Развожаев.

Врачи первичной медицины в Севастополе работают в обстановке явного риска для собственного здоровья: участковым педиатрам выдают лишь по две медицинские маски на весь рабочий день! Ликвидировать дефицит медицинских масок в правительстве города обещали не раньше апреля.