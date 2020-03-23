Создан оперативный штаб по коронавирусу

В пятницу, 20 марта в Севастополе создан оперативный штаб по прготиводействию коронавирусу. Его возглавил врио губернатора Михаил Развожаев.

Для оперативного принятия решений в состав штаба включены представители Законодательного собрания и Черноморского флота, а также два заместителя врио губернатора. Александр Кулагин отвечает за взаимодействие с федеральным штабом и Роспотребнадзором, Денис Солодовников занимается организационными вопросами.

— Ситуация в городе продолжает оставаться стабильной. Ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом пока нет. Сейчас проводится работа по постановке на карантин граждан, которые прибывают в город из-за границы, — сообщил М.Развожаев на аппраратном совещании в понедельник, 23 марта.

Он еще раз обратился ко всем севвастопольцам, которые прибывают из-за границы, с просьбой незамедлительно звонить на номер единого колл-центра: 41-77-07 или в «скорую» — 103.

— Необходимо любым доступным способом сообщать о себе, чтобы можно было предпринять соответствующие действия: проверить состояние здоровья, обеспечить нахождение дома, выписать больничный лист. Нужно всего лишь остаться дома и позвонить по телефону, дальше мы все организуем, — сказал М.Развожаев.

По словам А.Кулагина, по состоянгию на 8 часов утра 23 марта под медицинским наблюдением на дому находятся 164 человека, из них прибывших из-за границы — 151 человек и 13 — контактных по домашним очагам.

В городской инфекционной больнице лежат 12 человек. Это люди, приехавшие из Индии, Нидерландов, ОАЭ, Италии, Испании.

Из 151 человек, прибывших из-за границы, лабораторно обследованы 34.

— Первичное обследование проводится в пунктах пересечения границы. Наша задача при отсутствии проявлений и условии самоизоляции провести повторное обследование на 10-й или 11-й день. На сегодня все лабораторно проведенные анализы показали отрицательный результат, — сообщил А.Кулагин.

В Севастополе на 23 марта нет инфицированных вирусом COVID-19. В соседнем регионе — Республике Крым — выявлен один заболевший.