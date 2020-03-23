Севастопольцев призвали к дружному разобщению

Об этом чиновник заявил на аппаратном совещании в правительстве города 23 марта.

Речь идет о минимизации всех контактов, а также прекращении каких-либо очных обучающих курсов, которые должны быть переведены в дистанционный режим. В качестве недопустимого примера А.Кулагин привел недавнее объявление о проведении на Воронина, 10 обучающего очного семинара сотрудников кадровых служб города.

На это врио губернатора Михаил Развожаев пообещал провести мониторинг подобных массовых мероприятий, собирающих более 50 участников.