Раздал участки в лесной зоне

Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Он подозревается в превышении полномочий, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что чиновник издал распоряжения о предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельных участков на улицах Муромская и Ромашковая, которые в соответствии с генпланом города 2005 года расположены в зоне лесов, лесопарков и других лесопокрытых территорий. Ущерб бюджету Севастополя от таких действий составил почти 10 миллионов рублей.

Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Следствием будут приняты меры для восстановления законных прав города федерального значения Севастополя на данные участки, а также установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

На сайте ДИЗО сообщается, что должность первого заместителя директора департамента занимает Константин Зимин.

Справка

Улицы Муромская и Ромашковая расположены параллельно ул.Горпищенко в Нахимовском районе Севастополя.