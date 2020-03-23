Расчетные центры работают в усеченном режиме

С целью предотвращения массового скопления людей в расчетных центрах, они переведены на режим работы только на оплату коммунальных услуг без консультирования и пересчета.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 23 марта заместитель губернатора Владимир Базаров, перечислив ЕИРЦ, Севэнергосбыт, Севастопольгаз и Водоканал. По его словам, с ресурсоснабжающими организациями проведено совещание.

— Все расчетные центры переведены в режим усеченной работы. Они работают только как кассы, где кассир находится за стеклом. Консультации, пересчеты пока производить не будем, — сказал В.Базаров.

На это врио губернатора Михаил Развожаев потребовал, чтобы ресурсоснабжающие организации оптимально выстроили режим качественного консультирования и оформления документов на сайтах, без личного участия людей.

— Кассир-то за стеклом защищен, но это не значит, что у него не может возникать очередь из 100 человек перед кассой, — заметил М.Развожаев, поручив своему заму лично принять участие в организации индивидуальной работы с пожилыми людьми, например, в части предупреждения их по телефону о штрафах и задолженностях.

— Я говорю о пожилых людях, которые не будут платить через онлайн-кабинеты. Настройте этот механизм, чтобы они могли платить чуть ли не на дому, — распорядился М.Развожаев, отреагировав на ремарку подчиненного о безотказной работе всех интернет-сервисов.