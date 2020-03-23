После каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

С 30 марта до 12 апреля все общеобразовательные школы перейдут на дистанционное обучение с элементами электронного. Об этом сообщила на аппаратном совещании 23 марта директор департамента образования Елена Богомолова.

Она также сказала, что все все средние специальные учебные заведения (СПУ), план которых не предусматривает каникулярного периода, уже переведены на дистанционное обучение. По дистанционному же принципу выстроена схема занятий и в учреждениях дополнительного образования.

— Каждое образовательное учреждение самостоятельно решает и издает свой нормативный акт, как записывать в журнал проведение дистанционных уроков, и решает, должен ли преподаватель находиться на рабочем месте или на удалении, в зависимости от имеющихся условий в каждом педучреждении, — пояснила Е.Богомолова.

В то же время руководитель сообщила, что все детские сады работают в штатном режиме, с усилением контроля по приему детей и состояния здоровья персонала.

— Если родители имеют возможность оставлять детей дома, они оставляют, — прокомментировала Е.Богомолова, заявив, что департамент этому не препятствует.

По ее информации, на сегодня в трех дошкольных учреждениях закрыты три группы на карантин по ОРВИ.