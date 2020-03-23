Решить вопрос с медицинскими масками обещают к 5 апреля

Из Китая привезут 40,5 тысячи масок. Такая информация прозвучала в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 23 марта.

— Сегодня будет заключен госконтракт с компанией «Дельрус», которая распределяет между субъектами маски из КНР. На Севастополь выделено 40,5 тысячи масок. Этого достаточно, чтобы пополнить резервы медучреждений, — доложил руководитель Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

В первую очередь будут обеспечины масками медучреждения и врачи, которые принимают пациентов в первичном звене.

— Для обычных людей маски нужны в случае, если они болеют ОРВИ, чтобы не повышать общий эпидпорог. Обязательного ношения всем подряд масок не нужно, — пояснил врио губернатора Михаил Развожаев.

По словам его заместителя — Марии Литовко, кроме поставок масок из Китая, предполагается привлечь к их изготовлению одно из швейных предприятий города.