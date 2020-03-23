На мысе Хрустальный откопали батарею №8

В Севастополе проводятся спасательные археологические работы (наблюдения) на территории выявленного объекта археологического наследия «Форт Меньшиков» с системой внутрикомплексных объектов, сообщила пресс-служба института. Форт попадает в зону застройки при реализации проекта культурного кластера на мысе Хрустальный. В рамках данного проекта ведутся археологические исследования на участке, отведенном под размещение Музея обороны Севастополя на мысе Хрустальный у Артиллерийской бухты.

Известно, что первые укрепления в этом районе были построены еще Александром Суворовым. Архивные и картографические данные свидетельствуют, что на этом месте в 19 – начале 20 веков располагалась береговая батарея №8. Ее строительство у входа в Артиллерийскую бухту было окончено в 1810 году. В последующие 40 лет батарея перестраивалась в соответствии с новыми требованиями фортификации, изменялось число орудий, их системы и калибр.

Левым флангом и тылом батарея примыкала к Седьмому бастиону. В 1892–1895 гг. на ней были построены небольшие бетонные погреба для боезапаса. В 1906 г. батарея была разоружена.

Также известно существование на северной стороне мыса оборонительного вала бастиона №7, остатки которого видны и сейчас.

Считается, что до настоящего времени инженерные сооружения батареи №8 не сохранились. На месте ее основных строений был возведен корпус Морского Гидрофизического института, а остатки были уничтожены при постройке двух мемориалов на мысе Хрустальный — «Штык и парус» и «Матрос и Солдат».

Однако в ходе археологического наблюдения за проведением строительных работ был выявлен участок с сохранившимся культурным слоем. На этом основании работы из режима наблюдения были переведены в археологические раскопки. К настоящему времени здесь прослежены остатки мощных каменных цоколей, вероятно, связанных находившимися здесь земляными барбетами, не менее шести амбразур для орудий батареи, а также колодец с подземной галереей, ведущей в сторону моря. Среди предметов, обнаруженных при раскопках — осколки мортирных бомб, свинцовые пули и ядра.

Работы будут продолжаться до конца марта. Но и сейчас уже вполне очевидно, что уровень сохранности объектов вполне пригоден для дальнейшего сохранения. После проведения консервационно-реставрационных работ сооружения батареи №8 могут стать одним из ярких пунктов экспозиции музея обороны Севастополя.