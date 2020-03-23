Раскопали девять культурных слоев

Фишки домино, керамические и костяные курительные трубки, номерные пуговицы, ядра, монеты, византийская смальта и другие археологические находки из шурфов у площади Лазарева показали сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В результате полевых работ на участке порядка 15 кв.м у дома №2 на ул.Генерала Петрова было обнаружено девять культурных слоев.

Дом, часть которого раскопали археологи, был уничтожен в июне 1942 года. Индивидуальных находок там было немного. В основном, завал черепицы, сгоревшей древесины, кирпичи… Среди перечисленного ученые выделили фрагмент фарфоровой крышки сосуда столового прибора.

Слои, относящиеся к 19 веку, связывают с периодом Крымской войны. Среди находок — керамические курительные трубки турецкого производства, некоторые из них имеют арабское клеймо. По словам научного сотрудника отдела «Хора Херсонеса» Валентина Дорошко, скорее всего, ими пользовались солдаты русской армии. Это не трофеи, а результат торговли с Турцией в довоенный период.

Там же найдены костяные и стеклянные мундштуки, две фишки домино.

— Слой, связанный с Крымской войной, мы определили по номерным пуговицам. В российской императорской армии с середины 19 века два полка, состоявшие в 14-й пехотной бригаде, носили пуговицы с одним и тем же номером №28 — это военные Житомирского егерского полка и Минского пехотного полка, — рассказал В.Дорошко.

На данный момент историки не могут с уверенностью сказать, какой именно полк располагался тут. Но Минский полк чаще действовал со стороны 6-го бастиона, а раскоп находится как раз в его тылу. Ученые предполагают, что на этом месте стояла казарма Минского полка. А артефакты — свидетельства отдыха солдат: керамические трубки, фишки домино, стакан, части стеклянных аптечных пузырьков, в которых, возможно, хранились мази, монеты периода правления Александра I, которые долгое время были в ходу.

В самом нижнем слое периода Крымской войны были найдены цельные ядра, фрагменты бомб, среди прочего обнаружена брандтрубка, которая вкручивалась в бомбы, и в зависимости от витков ее накрутки зависело время взрыва.

Интересный артефакт — оружейный кремень. Как известно, в ту пору пользовались дульнозарядными ружьями, поджиг которых происходил или при помощи капсуля, либо кремня. Но в период Крымской войны этот метод уже выходил из употребления.

Кроме номерных пуговиц, также встречались четырехдырочные латунные пуговицы, являющиеся частью амуниции русских солдат, а также костяные, которые имели широкое хождение и встречались при исследованиях захоронений на рубахах и штанах.

— Были единичные находки, относящиеся к более ранним эпохам. В одном из шурфов нам встретился материал эллинистического времени. Это фрагмент ручки амфоры херсонесского производства, приблизительно 3 век до н.э., — продемонстрировал находки научный сотрудник.

Необходимо напомнить, что территория центра города когда-то была древней хорой (сельскохозяйственной усадьбой) Херсонеса.

В том же шурфе была обнаружена еще одна неожиданная находка, относящаяся к средневековью — кубик стеклянной византийской смальты. Предполагается, что камень, который вывозили из Херсонеса на строительство Севастополя в 19 веке, оказался с мозаикой.

— Всего было обнаружено несколько сотен предметов, — объяснил В.Дорошко.

Находки сейчас проходят процесс камеральной обработки. Их опишут, зарисуют, сфотографируют и сдадут на хранение.

— В результате полевых работ был выявлен археологический объект культурного наследия, — подвела черту заместитель директора музея-заповедника «Херсонес-Таврический» Татьяна Сарапулкина. — Заявление было подано в Управление по охране объектов культурного наследия. Любые работы, которые там когда-либо будут проводиться в дальнейшем, обязаны сопровождаться археологическими исследованиями.