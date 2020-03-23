Для диспетчеризации звонков создан единый колл-центр

В едином телефонном центре будут оказывать консультативную информационную помощь жителям Севастополя, сообщил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский на аппаратном совещании 23 марта.

По его словам, колл-центр создан на базе единой дежурной диспетчерской службы. Сейчас уже развернуто 10 рабочих мест операторов. До конца дня 23 марта планируется сформировать четыре полноценные смены, с общим количеством операторов 20 человек. ни будут переадресовывать звонки, которые поступают на горячие линии — минздрава, Единой диспетчерской службы «112» и т.д..

— Задача операторов заключается в оказании консультативной и информационной помощи, а также взаимодействие со всеми бригадами скорой помощи и экстренных оперативных служб, — пояснил А.Краснокутский.

По его словам, на базе колл-центра сформированы рабочих бригады с участием представителей всех ведомств, включая полицию и горздрав.

Обещают, что операторы будут работать в двустороннем телефонном режиме: на прием информации, а также на доведение информации до жителей Севастополя.

Остается добавить, что в колл-центр следует звонить по номеру 41-77-07.