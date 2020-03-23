Будут укладывать второй пролет моста

Во вторник, 24 марта, с 10.00 будут проводиться работы по монтажу пролета на реконструируемом мосту через суходол на проспекте Гагарина (ул.Пожарова).

На время производства работ на участке мостового сооружения будет организовано реверсивное движение.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Реконструкция моста на Пожарова по контракту должна была быть выполнена к концу декабря 2020 года. Но к этому сроку подрядчик сделал только половину работ. Завершить реконструкцию теперь пытаются к 30 апреля.