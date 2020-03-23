Балаклаву включили в индекс качества городской среды

Три новых российских города будут включены в расчет индекса качества городской среды за 2020 год. Это города Балаклава (входит в состав города федерального значения Севастополь), Белоозерский (входит в состав Московской области) и Мурино (входит в состав Ленинградской области).

В общем качество горсреды за 2020 год оценят в 1118 городах, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

Первый индекс качества городской среды, по данным за 2018 год, был представлен 1 ноября 2019 года. Тогда доля городов с благоприятной городской средой в стране составила 23%. Среднее значение индекса по России среди 1114 городов составило 163 балла (максимум 360 баллов).

В данных индекса за 2018 год и Севастополь, и Симферополь попали в разряд городов с неблагоприятной городской средой. Столица Крыма набрала 165 баллов. Севастополь — 169. Для сравнения: у Сочи — 219 баллов, а у лидера индекса — Москвы — 276 баллов.

Перечень индикаторов оценки индекса качества городской среды состоит из 36 позиций, которые включают благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс рассчитывается ежегодно. Его показатели должны влиять на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нац­проекта «Жилье и городская среда».