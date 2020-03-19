Жителям осажденного Севастополя пообещали повысить статус

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой был затронут и вопрос о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя.

— Есть в Севастополе такая категория людей, которые региональным законом Севастополя определена как «Жители осажденного Севастополя». Их всего осталось 1217 человек. Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее, — объяснил президенту суть проблемы М.Развожаев.

Эти люди сейчас не имеют статуса ветерана войны и получают только региональные льготы. Но, по словам М.Развожаева, этих людей волнуют не столько финансовые меры. Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей.

Законодательное собрание Севастополя дважды вносило в Государственную Думу закон о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны гражданам, имеющим в настоящий момент статус «Житель осажденного Севастополя», но правительство РФ его отклоняло.

— Говорят, что могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях. Но у нас только Ленинград и Севастополь находились в такой ситуации. Ленинград, конечно, в большем периоде, и понятен подвиг, но Севастополь — семь месяцев, тем более совершенно героически… В 2014 году таких людей было 1800, сейчас — 1217. Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать, — обратился М.Развожаев к президенту.

На это предложение В.Путин ответил согласием, сообщает сайт Кремля.

Для реализации данного решения потребуется около 100 миллионов рублей на единоразовые выплаты и около 50 миллионов — для постоянных.