Ввели меры повышенной готовности по противодействию новому коронавирусу

В Севастополе 85 человек проходят карантин по коронавирусной инфекция COVID-19, в Крыму — 192. Случаев заражения нет.

В четверг, 19 марта, руководители Республики Крым и Севастополя доложили президенту о введенных на полуострове мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах — 10 человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», — доложил Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, после закрытия на въезд границы с Украиной 18 марта пассажиропоток через пункты пропуска практически уменьшился в 10 раз. В Крым впускают только граждан Российской Федерации и лиц, имеющих вид на жительство здесь. Иностранных граждан на территорию полуострова не допускают.

У всех жителей Крыма, которые были в неблагополучных странах с распространением эпидемии, взяты биологические пробы.

В Севастополе сейчас 77 человек находится на домашнем карантине и восемь — в городской инфекционной больнице. Пока случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет, сообщил президенту врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«У нас, как вы знаете, ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги [Сергея] Аксенова в Крыму. Тем не менее, мы все-таки синхронно ввели соответствующим указом меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что все-таки в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся. Тем более что перемещения теперь по Крымскому мосту и на поезде осуществляются, поэтому решили все-таки обезопаситься», — сказал М.Развожаев.

По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии. Под медицинским наблюдением находятся 17904 человека.

На Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев COVID-19, из них два летальных.

Общее число заболевших в мире на утро 19 марта составляет 218408 подтвержденных случая. В 149 странах мира вне Китая зарегистрировано 137173 случаев.