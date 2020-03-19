Строительство памятника в Карантинной бухте идет по плану

Памятник к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России и Русского исхода откроют в Севастополе в ноябре 2020 года.

Работа над ним идет по графику, сообщил ТАСС председатель севастопольского отделения Российского военно-исторического общества Николай Мусиенко.

На встрече президента РФ Владимира Путина с крымской общественностью 18 марта вопрос о памятнике поднял директор музейного комплекса «35 береговая батарея» Валерий Володин. В.Путин, отвечая ему, отметил, что памятник может стать символом единства русского народа.

«Все идет по плану. К 100-летию откроем, конечно», — сказал Н.Мусиенко, отвечая на вопрос ТАСС о том, как продвигаются работы над памятником.

Н.Мусиенко уточнил, что осенью планируется большая программа: исторические реконструкции, круглые столы и научные конференции.

«Мы планируем широкомасштабные мероприятия совместно с министерством иностранных дел РФ. Очень много людей были вынуждены эмигрировать, они оказались в Европе, в Америке, испытывали ностальгию по России. <…> Когда они почувствовали, что они уже не нужны России, что Россия без них развивается, конечно, это была трагедия для них. Конечно, мы просим, чтобы участвовали с эмигрантского сообщества, и многие уже откликнулись на наше приглашение», — рассказал Н.Мусиенко.

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тысяч человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии.

Крымскую эвакуацию в ряде источников называют Русским исходом, это же название принято использовать в Севастополе.