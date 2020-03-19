Сдерживать цены в магазинах будут торговой наценкой

Правительство Севастополя подписало меморандум о взаимопонимании с руководством крупных торговых сетей. Речь идет об обеспечении бесперебойных поставках продуктов питания в Севастополь, а также сдерживания роста цен на продукты питания.

Как пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, с 18 марта до 1 мая согласно поручению председателя правительства РФ приостанавливается проведение всяческих плановых проверок.

— Правительство РФ вводит полный мораторий на проверки всего бизнеса, понимая, что в непростой ситуации оказываемся мы все. Снимаются все ограничения на движение крупнотоннажного транспорта, на доставку продуктов в дневное время. Все меры вводятся для максимального облегчения логистической составляющей поставки продуктов питания от оптового звена к розничному, — сказал В.Кирпичников.

Он также отметил, что в последнюю неделю наблюдается явно повышенный спрос на товары первой необходимости, в том числе связанные с дезинфекцией, а также на продукты длительного хранения — крупы, мясные консервы и т.д.

— Ответственно заявляю, что никакого дефицита ни по одной группе товаров не наблюдается, запасы везде достигают сроков до полугода, то есть практически до нового урожая. Никаких опасений, связанных со снабжением какими-либо товарами потребления нет, — заявил чиновник, добавив, что подписание меморандума станет гарантией сдерживания роста цен и торговой наценки.

В.Кирпичников, выступая перед журналистами, отдельно коснулся темы дезинфекции торговых залов, являющихся местами массового скопления граждан. Он также отметил, что торговые центры (продуктового и промтоварного направления) продолжают работать в прежнем режиме, без каких-либо ограничений.

В подписании меморандума, действие которого распространяется до 31 декабря 2020 года, приняли участие представители шести крупных торговых сетей, в том числе «ПУД» и «Лидер». Исключением является разве что «Метро», которая, по словам В.Кирпичникова, имеет свои распределительные склады, расположенные на материке и находится «под юрисдикцией не совсем российской».

Договор включает 23 социально-значимых позиций, которые будут реализовываться с минимальной торговой наценкой.

— Не надо тратить всю свою зарплату на приобретение продуктов впрок!— призвал главный рыночник города. Он также подчеркнул, что при отсутствии роста цен в торговой сети, зафиксировано одномоментное вымывание товаров «нижнего» (дешевого сегмента), с последующем заполнением с торговых складов. Товары других ценовых категорий такого ажиотажа не вызвали.

По мнению В.Кирпичникова, подписание меморандума позволит создать максимально возможную конкурентную среду за счет наличия достаточного количества товаров.

Как сообщил генеральный директор сети магазинов «Дикий мед» Ваграм Хачатурян, он считает подписанный меморандум справедливым: «Мы являемся магазинами в категории «у дома», торгуем всеми товарами по чуть-чуть. На сегодня вымывания товаров у нас нет, дефицита нет, подъема цен нет».

Первый заместитель директора ООО «ПУД» Евгений Аненко отметил, что для данной торговой сети с подписанием договора ничего принципиально нового не произошло.

«Мы полностью готовы обеспечить потребности покупателей. Предполагали, что будет ажиотаж, подготовили склады — у нас у единственных в Крыму есть свой распределительный центр. Вымывание определенных товарных позиций было связано с логистическими разрывами, которые уже преодолены, — объяснил пудовик.

Он согласился, что пока еще неизвестно, как будут реагировать на ситуацию производитель, но в любом случае обещает, что потребитель будет удовлетворен сдерживанием наценки, а также скидками на товары.

В первую очередь, речь идет о введенной с начала марта в магазинах «ПУД» 10-процентной скидки на весь ассортимент товаров, которая предоставляется пенсионерам в понедельник и вторник с 8.00 до 13.00 (в остальные дни недели — 5%).

— Скидка действует по предъявлению пенсионного удостоверения, — сказал Е.Аненко и обещал разобраться, почему в их магазинах отказываются принимать во внимание карточки ЕГКС, а требуют пенсионные удостоверения украинского образца.