Контракт на ремонт Художественного музея имел незаконное допсоглашение

Проверкой установлено, что по госконтракту между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и подрядчиком — ООО «Гуар» на проведение работ по ремонту и реставрации здания музея был предусмотрен аванс в размере 49 тысяч рублей. Но стороны в нарушение требований действующего законодательства заключили дополнительное соглашение, в котором размер аванса был существенно увеличен и составил более 31 млн рублей.

По указанному факту в отношении юридического лица ООО «Гуар» и его генерального директора возбуждены административные дела за нарушение порядка заключения, изменения контракта, которые направлены для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Питерская компания «Гуар» начала ремонт музея весной 2018 года. Сумма контракта составляла свыше 309 млн рублей, срок окончания — декабрь 2019 года. Работы в срок не выполнены, контракт с подрядчиком разорвали.

Ремонт и реставрация здания музея финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».