Херсонес закрыли из-за коронавируса

До конца марта территория Херсонеса Таврического, экспозиционные и выставочные залы музея-заповедника закрыты для посещения.

Коллектив археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» внес эти изменения в свою работу для минимизации опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

Администрация приносит извинения за временные неудобства, говорится в объявлении на сайте Херсонеса.

«Всему коллективу музея-заповедника «Херсонес Таврический» принятые решения дались нелегко, однако если мы, как один из самых посещаемых музеев, не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу ваше здоровье и здоровье ваших близких», — отметили в пресс-службе музея-заповедника.