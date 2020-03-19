Флаг ВМФ предлагают сделать знаменем освобождения Севастополя

Флаг Военно-морского флота СССР предложили использовать наряду с копией знамени Победы во время празднования Дня освобождения города и Дня Победы.

Именно военно-морской флаг СССР, ставший по сути символом освобожденного Севастополя, был водружен на флагштоке вышки водной станции 9 мая 1944 года. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание города фракцией ЛДПР.

Согласно тексту документа, копии знамени освобождения Севастополя предлагается вывешивать на административных зданиях, учреждениях образования и культуры, организациях различной формы собственности и просто жилых домах вместе с флагом Российской Федерации, копии знамени Победы и флагом города.

Также предлагается использовать знамя освобождения Севастополя при проведении военных парадов, торжественных шествий и митингов, размещать его в государственных музеях Севастополя с указанием информации об истории освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.