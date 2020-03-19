Больше 50-ти человек не собираться!

Из-за угрозы коронавируса в Севастополе закрыты театры и музеи. А вот расчетно-кассовые центры переполнены пожилыми плательщиками за коммунальные услуги.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции врио губернатора Михаил Развожаев 17 марта подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности. На основании документа до 6 апреля в Севастополе запрещено проведение всех массовых мероприятий с участием более 50 человек одновременно.

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Закрыты театры: юного зрителя и флотский им.Лавренева. По словам директора театра им.Луначарского Ирины Константиновой, с 18 марта и по 6 апреля их театр отменил восемь спектаклей. Билеты можно сдать в кассах или обменять на спектакли майского репертуара. После режима ограничений театр возобновит работу премьерой «Пиковая дама», которая состоится 10 апреля.

— Восемь спектаклей отменены, но труппа продолжает работу, проходят репетиции. Также мы подготовили для наших зрителей подборку спектаклей в онлайн режиме, которые будут выложены на официальном сайте театра и на страницах театра в социальных сетях, — прокомментировала ситуацию И.Константинова.

Кинотеатры «Победа», «Москва» и «Моряк» с 20 марта будут работать в ограниченном режиме. Как сообщил директор государственного учреждения культуры Севастополькино Дмитрий Гарнега, согласно распоряжению врио губернатора будут показывать фильмы для групп не более 50 человек на одном сеансе.

Кинотеатры в торговых центрах «Муссон» и «Апельсин» продолжают работать без изменений.

— Пока работаем. Как будет дальше, не знаем, — ответили газете в «Муссоне» и «Апельсине». Телефон кинотеатра «Мир кино» не отвечает.

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Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, который объединяет шесть музейных объектов, ввел временные ограничения на посещение музеев и отменил фестивали-реконструкции. По словам директора музея Николая Мусиенко, не смотря на временные ограничения, сотрудники продолжают работать с туристическими компаниями, запущены онлайн программы и виртуальные экскурсии, ведется экспозиционная работа, готовятся выставки, которые откроются сразу после отмены режима повышенной готовности.

А вот в расчетно-кассовых центрах города, которые в любое время года переполнены людьми, об угрозе коронавируса, похоже, не слышали или не задумываются. В Едином расчетно-кассовом центре на ул.Большая Морская и в недавно открытом расчетном центре водоканала на ул.Советской 19 марта было не протолкнуться. В основном в очередях стоят люди старшего возраста, которые наиболее подвержены новому заболеванию.

Кстати, в некоторых странах, где также объявлены ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса, отменили оплату за коммунальные услуги, ввели запрет на выход из дома для пожилых людей, или завлекают их специальными скидками в торговые сети в утренние часы, когда там минимальное количество покупателей.