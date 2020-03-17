Украина закрыла пункты пропуска на границе с Крымом

Для предотвращения распространения COVID-19 правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию полуострова и выезда с нее с 17 марта.

Запрет действует до 3 апреля, если не будет принято иное решение, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

При этом на территорию Крыма продолжат впускать крымчан и жителей Севастополя. А из Крыма в страну разрешено вернуться гражданам Украины, которые не проживают на полуострове.

По данным Минздрава, на 17 марта на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, один из них с летальным исходом (у пожилой женщины в Житомирской области).

В стране на законодательном уровне введены жесткие карантинные меры. Отменены все международные регулярные пассажирские рейсы — авиа-, железнодорожные и автобусные.

Российская граница для иностранных граждан будет временно закрыта с 18 марта до 1 мая 2020 г. «Ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства...», — говорится в распоряжении кабмина РФ от 16 марта.