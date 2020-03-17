С налоговой службой можно общаться, не выходя из дома

Сейчас нет ни одного вопроса, для решения которого необходимо лично посещать налоговую инспекцию. Внедрение новых информационных технологий в деятельность Федеральной налоговой службы позволяет предоставить услуги потребителям онлайн.

На официальном сайте ФНС nalog.ru представлено более 60 электронных сервисов. Они позволяют получить ту или иную налоговую услугу или информацию независимо от графика работы инспекции или места нахождения гражданина.

Все сервисы разделены на группы в зависимости от функционала и тематики вопросов, которые они позволяют решить.

Сервис «Обратиться в ФНС России» позволяет максимально минимизировать личные контакты и получить ответ на адрес электронной почты, указанный в запросе налогоплательщика.

Сервис «Регистрация бизнеса» позволяет подать заявление на государственную регистрацию ЮЛ или ИП.

Вопросы, связанные с получением ИНН, можно решить в разделе «Сведения об ИНН».

Рассчитать сумму страховых взносов или сумму налога для физических лиц поможет линейка Налоговых калькуляторов, заплатить рассчитанную сумму – группа «Оплата налогов».

«Сведения из реестров» предоставят по запросам налогоплательщиков информацию о контрагентах и позволят принять взвешенное решение об их благонадежности.

Для разных категорий налогоплательщиков существует своя версия «личного кабинета» («Личный кабинет для физических лиц», «личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «личный кабинет индивидуального предпринимателя»).

В частности, возможности «Личного кабинета налогоплательщика физического лица» позволяют гражданину: получать налоговые уведомления; представлять в налоговую инспекцию информацию и документы; заполнять и направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ; формировать платежные поручения, оплачивать текущие платежи и налоговую задолженность.