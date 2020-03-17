Празднование Крымской весны в Севастополе отменили из-за коронавируса

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города и санитарно-эпидемиологической комиссии Севастополя.

В Севастополе и в Крыму пока случаев заболевания не выявлено. Однако в других регионах, в том числе граничащих с полуостровом, такие случаи есть.

«Совершенно точно, исходя из общей обстановки нами будет принято решение о введении режима повышенной готовности. <...>Мы вынуждены будем все-таки отменить наши массовые мероприятия, в том числе <...> то, что на завтра намечалось», — цитирует ТАСС М.Развожаева.

Базовой медицинской организацией для госпитализации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию определена Городская инфекционная больница Севастополя. В ней имеется 17 мельцеровских боксов и шесть реанимационных коек. Больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, в том числе многоразовыми и одноразовыми противочумными костюмами. Имеется трехмесячный запас дезинфицирующих средств и противовирусных препаратов.

На 17 марта в России 114 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в 26 регионах страны, 16 тысяч человек находятся на карантине.