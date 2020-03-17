Границу на въезд закроют 18 марта

Пункты пропуска через государственную границу РФ в Республике Крым и Севастополе прекратят осуществлять въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта 2020 года.

Гражданам Российской Федерации рекомендовано воздержаться от поездок за границу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №635-р с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу РФ в Республике Крым и Севастополе.

Так, на въезд в Российскую Федерацию в пунктах пропуска, установленных в Республике Крым и Севастополе, не будет осуществляться пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

— аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации;

— членов семей указанных лиц;

— водителей автомобилей международного автомобильного сообщения;

— экипажей воздушных и морских судов;

— членов официальных делегаций;

— лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;

— лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (имеющих вид на жительство).

Лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, необходимо быть готовым к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходимых профилактических мероприятий.