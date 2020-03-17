Что-то раскопали на мысе Хрустальный

На мысе Хрустальный, недалеко от памятника Матросу и Солдату, ведутся археологические раскопки, сам факт которых не только интересует, но и весьма беспокоит жителей Севастополя.

Самое интересное, что все попытки представителей СМИ получить какую-либо официальную информацию, встречают откровенно агрессивное противодействие со стороны охраны объекта.

«Севастопольская газета» не стала вступать в словесную перепалку с представителями охранного агентства, а предприняла поиски истины, позвонив в Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Выяснилось, что раскопки ведет Институт археологии РАН по открытому листу. У Севнаследия по факту законности их производства никаких вопросов нет.

За более подробной информацией было предложено обратиться в сам институт, где ответственный научный сотрудник отдела полевых исследований переадресовал корреспондента в пресс-службу. К этому звонку мы еще вернемся, а пока, дабы не терять времени, отправимся к месту раскопа.

Обнаружить его совсем несложно — по весьма впечатляющему объему разрытий, а также по конусным отвалам грунта на территории бывшей перехватывающей автопарковки у здания Гидрофиза. Об интенсивности проводимых работ свидетельствует и значительное количество рабочих в ярких жилетах с лопатами в руках.

Среди интересующихся происходящим на месте событий оказался и профессиональный севастопольский реставратор-пикетчик Анатолий Туманов. Все его попытки прорваться на объект в качестве общественника, занимающегося вопросами сохранения культурного наследия Севастополя, прогнозируемо завершились неудачей. Но это не помешало ему с учетом реставрационного опыта работы в историко-археологическом заповеднике «Херсонес Таврический» издалека оценить находки.

— Издалека видно, что открывшаяся из-под земли кладка очень похожа на херсонесский период. Скорее всего, это херсонесская хора, то есть сельскохозяйственная округа, — предположил А.Туманов, сожалея, что расстояние не позволяет ему сделать более точные выводы.

Как истинный исследователь, он прошелся по отвалам и нашел несколько фрагментов черепицы (калиптер), которые, по его мнению, могут соответствовать и периоду средневековья.

Хотя, по мнению А.Туманова, говорить о датировке не представляется возможным: черепицу такой формы и состава изготавливали в течение довольно длительного исторического периода.

По предположениям Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, найденные артефакты едва ли античность. Скорее, их можно отнести к средневековью или даже к более позднему историческому периоду. Не исключено, что это остатки батареи №8, которая располагалась в данном месте во время первой обороны города.

К сожалению, более определенная информация все еще остается недоступной для жителей города. И это, по мнению горожан, неправильно.

Кстати, в пресс-службе Института археологии РАН, «Севастопольской газете» пообещали предоставить возможность получить официальный комментарий у работающих на объекте столичных археологов.