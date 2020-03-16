В инфекционной больнице тренировались бороться с эпидемией коронавируса

В Севастополе провели тренировку по отработке ситуации при регистрации случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), сообщает пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.

Тренировку провели в четверг, 12 марта в соответствии с приказом руководителя Гражданской обороны города по плану, актуализированному на 2020 год. На базе ГБУЗС «Городская инфекционная больница» был развернут изолятор для лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), подготовлены расчеты администрации, медицинских работников и обслуживающего персонала для организации работы изолятора.

— Инфекционная больница имеет необходимый запас медикаментов, расходных материалов и дезинфекционных средств. Медицинские работники города прошли обучение на случай появления пациента с подозрением на наличие данного вируса, — сказала руководитель городской инфекционной больницы Инга Матяж.

По окончанию мероприятий состоялось совещание под председательством врио губернатора Севастополя, на котором обсуждались возникшие на тренировке проблемные вопросы.