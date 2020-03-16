Узаконили Графскую пристань и Памятник затопленным кораблям

Эти и другие знаковые объекты Севастополя наконец-то зарегистрированы в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Памятники поставлены на учет и расходы на их сохранение и содержание включены в казну города. Это означает, что на несколько бесхозных памятников в Севастополе стало меньше.

На сайте правительства 13 марта 2020 года размещено Постановление об утверждении границ объединенной зоны охраны и режимов использования земель на территории объектов культурного наследия «Графская пристань», «Памятник затопленным кораблям», Памятник адмиралу П.С.Нахимову, «Памятный знак в честь 200-летия основания города Севастополя», «Здание судостроительного техникума» (бывшая гостиница «Киста»), «Мемориал стена в память героической обороны Севастополя 1941-1942 годов», «Памятник герою русско-турецкой войны 1828-1829 годов А.И. Казарскому», «Памятник в честь 100-летия изобретения радио А.С.Поповым» , «Здание бывших мастерских порта, где работала подпольная группа П.Д.Сильникова, 1942-1944 годов».

Для этих объектов установлены зоны охраны и особый режим использования земель природного ландшафта (100-метровая прибрежная зона части акватории Артиллерийской, Севастопольской и Южной бухт).

В соответствии с Федеральным законом об охране памятников культурного наследия и на основании государственной историко-культурной экспертизы от 16 января 2020 года, на объектах культурного наследия, расположенных на территории Севастополя, были проведены кадастровые работы и утверждены их границы. На основании которых Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя должно обеспечить внесение сведений о наличии объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости.

Постановление вступает в силу 23 марта.

Напомним, на совещании в правительстве города 25 февраля врио губернатора М.Развожаев дал поручение подчиненным навести порядок, узаконить и каждому бесхозному памятнику в Севастополе найти собственника из числа органов исполнительной власти, управляющих компаний и других госструктур.

Отчитываясь 12 марта на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания, представители Севнаследия и Департамента по имущественным и земельным отношениям докладывали, что в настоящее время они ведут активную совместную работу по определению границ, внесению в реестр, проведению экспертизы памятников истории Севастополя.