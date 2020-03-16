Спасатели МЧС оказали помощь пострадавшим в аварии

Два автомобиля столкнулись лоб в лом на дороге в Казачьей бухте.

В воскресенье, 15 марта в 15.47 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что у остановки общественного транспорта «35 береговая батарея» произошло лобовое столкновение автомобилей.

К месту аварии сразу же выдвинулись два отделения 6-й пожарно-спасательной части. По прибытии спасатели обнаружили, что один из пострадавших водителей зажат в искореженном автомобиле. Сотрудники МЧС незамедлительно провели деблокировку.

Обоих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Также сотрудники МЧС произвели отключение аккумуляторных батарей и смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части.

В работах были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава, а также полиция и скорая медицинская помощь.