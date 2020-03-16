Сокращается количество поддельных банкнот

В 2019 году в Севастополе в банковском секторе региона обнаружено 24 поддельные банкноты. Для сравнения, годом ранее выявили 68 банкнот с признаками подделки, а в 2017 году из обращения было изъято 237 банкнот.

Среди поддельных банкнот больше всего пятитысячных: в прошлом году их было выявлено 16 штук (в 2018 году — 35). На втором месте тысячные банкноты — четыре штуки (в 2018 году — 28), три двухтысячные банкноты (годом ранее была одна) и одна 500-рублевая (в 2018 году — четыре).

В целом по стране в прошлом году было обнаружено 41355 подделок. Чаще всего это банкноты крупных номиналов.

«В Севастополе ежегодно отмечается тенденция к сокращению количества поддельных купюр. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что российские банкноты находятся в лидирующей группе по защищенности: как по защитным признакам для проверки населением, так и по признакам для автоматических устройств, – отмечает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник. — Чаще всего в обиходе деньги проверяют на просвет: водяные знаки, микроперфорацию и защитную нить. Именно эти признаки стараются максимально усовершенствовать для исключения их имитаций».

Подавляющее большинство поддельных банкнот печатается на обычном цветном принтере. Чтобы не остаться с подделкой в руках, необходимо проверять банкноты минимум по трем признакам: при изменении угла зрения рассматривать меняющие цвет и скрытые изображения; при увеличении — микротексты, микроузоры; на ощупь, чтобы пальцами почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением.

Подробную информацию о подлинности банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru, в разделе «Банкноты и монеты». Там же можно скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», чтобы всегда иметь под рукой описание защитных признаков банкнот, находящихся в обращении.

Если вы сомневаетесь в подлинности купюры, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Передайте ее в правоохранительные органы, которые отследят весь путь фальшивки.