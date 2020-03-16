Снизились цены и прожиточный минимум

В Севастополе установили величину прожиточного минимума и подсчитали размер потребительской корзины. Оба показателя, хоть и незначительно, но стали ниже. При этом прожиточный минимум по-прежнему на треть не дотягивает до размера потребительской корзины.

Постановлением правительства Севастополя от 10 марта 2020 года был установлен прожиточный минимум за третий и четвертый кварталы 2019 года. Для трудоспособного населения его величина составила 11782 рубля и 11483 рубля соответственно, а для пенсионеров — 9030 рублей и 8820 рублей.

Данные по четвертому кварталу будут использованы для определения величины социальных выплат в первом квартале 2020 года.

При этом, по данным Крымстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Севастополе в расчете на одного человека (потребительская корзина) в феврале 2020 года составила 16209,96 рубля. В январе он равнялся 16250 рублям — снижение на 0,25%.

Справка

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. По закону РФ величина прожиточного минимума не должна быть ниже стоимости потребительской корзины.