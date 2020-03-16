Школьники уйдут на каникулы из-за коронавируса 18 марта

А студенты Севастопольского госуниверситета уже с 17 марта переходят на дистанционное обучение.

Со вторника, 17 марта и до особого распоряжения по рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации СевГУ переходит на электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий, сообщили в университете.

Школьники Севастополя 17 марта будут учиться последний день. Они получат усиленное домашнее задание, чтобы 19 и 20 марта в школу не ходить. Среда, 18 марта на полуострове праздничный день, а с понедельника 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы.

При этом в родительских чатах активно обсуждается информация, что одной неделей каникулы в школах не ограничатся.

На 16 марта случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе нет. На карантине находятся 30 человек.