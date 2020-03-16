Севастопольские музеи войдут в состав Центрального военно-морского музея до конца года

Музей Черноморского флота и Музей фортификационных сооружений в Крыму, находящиеся в ведении ЧФ, до конца года войдут в состав Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС директор ЦВММ Руслан Нехай.

«Полностью все необходимые расчеты и дополнительные документы мы представили. В настоящее время идет поиск [дополнительного] штата», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в ноябре 2019 года на коллегии Министерства обороны РФ «министром обороны было принято конкретное решение по этому вопросу и обозначен срок его исполнения — 31 декабря этого года».

Р.Нехай также добавил, что передача крымских музеев в состав ЦВММ подразумевает смену их статуса.

«Сейчас это казенные учреждения, а у нас они войдут в состав бюджетного учреждения [ЦВММ]. В настоящее время они живут только на госдотации, то есть, сколько бы они ни зарабатывали, от этого не зависит ни развитие музея, ни зарплата сотрудников. Когда они войдут в наш состав, деньги, которые они будут зарабатывать, пойдут уже на развитие этих музеев», — пояснил он.

Справка

Музей истории Черноморского флота в Крыму был открыт в 1869 году. В нем собраны предметы, связанные с историей русского флота начиная с его основания в 18 веке и до развития ракетно-ядерного флота в послевоенный период.

В состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений входят: Балаклавский музейный комплекс, представляющий собой подземный комплекс секретных военных объектов периода «холодной войны», и музейный комплекс «Михайловская батарея». Строительство батареи было завершено в середине 19 века.