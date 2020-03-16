Продал телефон, не стерев мобильное банковское приложение

Полицейские задержали жителя Севастополя, подозреваемого в краже 74 тысяч рублей с банковского счета.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 54-летний житель Севастополя, сообщив, что с его банковского счета неизвестный похитил крупную сумму денег.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 31-летний местный житель.

Как выяснилось, заявитель продал свой смартфон, на котором была установлена программа электронного банка с доступом к банковскому счету. Новый владелец обнаружил на купленном телефоне мобильное приложение и решил воспользоваться. Он перевел 74 тысячи рублей на свою банковскую карту, а затем обналичил деньги в банкомате.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.