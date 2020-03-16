Приглашают посмотреть на гонки яхт

В Севастополе 20-22 марта пройдет регата современных российских яхт, посвященная шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Парусная регата «Русская весна» проводится с 2015 года по инициативе и при поддержке Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева. В регате участвуют представители российских властей, руководители Республики Крым, Севастополя, именитые яхтсмены, мастера спорта международного класса.

В Севастопольской бухте 20-21 марта пройдут гонки среди спортивных экипажей, а 22 марта — гонки с участием vip-гостей в классе MX700, современных яхт российского производства, которые определяют новую концепцию традиционной регаты — программа парусного импортозамещения.

В воскресенье, 22 марта на Графской пристани выстроятся 11 новейших яхт, чтобы жители и гости города смогли полюбоваться ими перед стартом.

Наблюдать за парусными гонками можно все три дня с Приморского бульвара, Графской пристани и площади у памятника Матросу и Солдату.