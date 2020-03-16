Приглашают на фестиваль в Мартыновский овраг

Фестиваль посвящен 75-летию Великой Победы и 78-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией им.Чапаева.

Самолет в небе, обстрел артиллерии и ближний бой — захватывающий эпизод боевых действий — отражение атаки фашистов бойцами 25-й Чапаевской дивизии покажут участники военно-исторических клубов России.

В программе фестиваля:

11.00 — акция «Живая аллея героев» — учащиеся города расскажут об участниках обороны Севастополя 1941-1942 гг. — героях Советского Союза.

В 12.00 на поляне перед гротом, где располагался командный пункт 25-й Чапаевской дивизии, состоится торжественное открытие фестиваля.

Продолжится фестиваль реконструкцией парада 1942 года в Мартыновском овраге. За всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. этот парад стал единственным, проведенным частями соединения в непосредственной близости с передним краем боевых действий. Прямо с парада бойцы легендарной дивизии возвратились на передовую и вступили в бой.

С 11.00 до 15.00 на территории фестиваля будут работать полевая кухня и ретро-фотоателье, выставки из фондов Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Завершится фестиваль праздничным концертом фронтовой песни под открытым небом.

Мероприятие организовано Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, правительства Севастополя и администрации Инкермана.

Место проведения фестиваля: Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества.

Для гостей фестиваля будет организован подвоз от конечной остановки автобуса №103 (Инкерман, пл.60-летия Октября, Инкерманская автостанция).