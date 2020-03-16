Пьяная женщина напала на инвалида и ограбила

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 64-летний мужчина, сообщив, что на улице его ударила неизвестная женщина и похитила мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 51-летняя местная жительница.

Как стало известно, инцидент произошел днем у продуктового магазина. К мужчине с ограниченными возможностями здоровья подошла нетрезвая дама, несколько раз ударила, похитила телефон и скрылась в неизвестном направлении.

Злоумышленница успела продать добычу. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.