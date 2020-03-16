Общественный транспорт пошел с Адмирала Октябрьского на Ушакова

Возобновлено движение общественного транспорта по части улицы Большая Морская — от перекрестка с ул.Адмирала Октябрьского до пл.Ушакова.

Открыта пока одна полоса для движения общественного транспорта.

Троллейбусы №5 и №10 вернулись на прежний маршрут — через ул.Ленина. Но из-за того, что контактная сеть на ул.Б.Морская и на пл.Лазарева демонтирована, водителям придется на этих участках двигаться с опущенными штангами.

«Десятке» придется снимать штанги еще и третий раз — при проезде моста на ул.Пожарова, оканчание ремонта которого до сих пор не видать.

По ул.Очаковцев на участке от ул.Шмидта до ул.Адмирала Октябрьского восстановлено одностороннее движение в направлении улицы Адмирала Октябрьского.

А вот отрезок ул.Шмидта от пл.Ушакова до ул.Очаковцев — закрыли на ремонт до 4 апреля, движение там запрещено — ведется укладка исторической брусчатки.