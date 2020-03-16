На Константиновской батарее установлен бюст Лазареву

Его открытие приурочено к 200 летию открытия Антарктиды экспедицией Белингаузена и Лазарева в 1820 году.

В торжествах на Константиновской батарее 15 марта приняли участие руководство города, флота, РГО, моряки ЧФ, ветераны, курсанты и офицеры ЧВВМУ им. П.С.Нахимова, школьники, кадеты, нахимовцы, представители общественности.

Задумка создать новый скульптурный образ главного командира Черноморского флота, военного губернатора Севастополя, почетного члена Русского географического общества, адмирала Михаила Лазарева родилась всего полгода назад. Автор проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков поддержал идею и реализовал ее в кратчайшие сроки.

Бюст создал скульптор Салават Щербаков: Лазарев в образе молодого адмирала в расцвете сил — он недавно открыл Антарктиду и одержал победу в Наваринском сражении.

На Константиновской батарее открыта выставка репродукций художника Михайлова, участника русской антарктической экспедиции.

Напомним, что бюст М.Лазареву установлен в Севастополе на площади носящей имя этого прославленного флотоводца.