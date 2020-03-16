Купил фальшивые права и лихачил на дороге

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1998 года рождения, который признан виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения.

Установлено, что молодой человек приобрел поддельный бланк водительского удостоверения на свое имя и в сентябре 2019 года предоставил его инспектору ГИБДД, когда был остановлен в связи с нарушением Правил дорожного движения.

По решению суда он проведет за решеткой четыре месяца. Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.