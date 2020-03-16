Из Севастополя в Евпаторию запустят экспресс-электричку

Три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Стоимость проезда — около 250 рублей. Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя на 27 минут. Путь до конечной станции составит 2 часа 40 минут.

Сейчас расстояние между Севастополем и Симферополем электричка проходит за один час 50 минут. И примерно за такое же время — между Симферополем и Евпаторией.

Маршрут Севастополь – Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта Симферополя.

«Мы расширяем географию перевозок и стараемся, чтобы расписание было максимально комфортным для местных жителей и туристов. Ведем работу по организации беспересадочного сообщения на полуострове. Графики учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы», — рассказал генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

Южная пригородная пассажирская компания — оператор пригородных перевозок по всему Крыму.

Пригородные экспрессы Севастополь – Евпатория-Курорт

Поезд N6202/6201 из Севастополя — 7.35, Бахчисарай — 8.28, Симферополь — 9.02, Саки — 9.52, Евпатория — 10.15.

Поезд N6204/6203 из Севастополя — 10.50, Бахчисарай — 11.38, Симферополь — 12.15, Саки — 13.06, Евпатория-Курорт — 13.30.

Поезд N6206/6205 из Севастополя — 16.35, Бахчисарай — 17.26, Симферополь — 18.01, Саки — 18.52, Евпатория-Курорт — 19.15.

Поезд N6211/6212 из Евпатории — 7.50, Саки — 8.13, Симферополь — 9.01, Бахчисарай — 9.37, Севастополь — 10.30.

Поезд N6213/6214 из Евпатории — 10.40, Саки — 11.04, Симферополь — 11.58, Бахчисарай — 12.30, Севастополь — 13.20.

Поезд N6215/6216 из Евпатории — 16.55, Саки — 17.18, Симферополь — 18.10, Бахчисарай — 18.43, Севастополь — 19.35.

Расписание действительно с 11 апреля 2020 года, сообщается на сайте компании-перевозчика.