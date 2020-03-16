Ищут место для организации карантина по коронавирусу

В правительстве Севастополя в пятницу, 13-го провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором решались проблемы предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Был рассмотрен вопрос подготовки места для организации 14-дневного непрерывного медицинского карантина с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. Для этого будет выделен один из городских пансионатов.

Как сообщили «Севастопольской газете» в межрегиональном управлении Роспотребнадзора, на понедельник, 16 марта на полуострове карантин по коронавирусу проходят 120 человек, в том числе 30 человек — в Севастополе. Случаев заболевания нет.

По состоянию на 16 марта в мире общее число подтвержденных заболеваний новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV превышает 170 тысяч случаев. В 132 странах вне Китая зарегистрировано 89204 случаев. В России — 93.

Напомним, что в инфекционной больнице Севастополя чуть больше 200 коек, из них 128 — детские.