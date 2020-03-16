Художественную школу построят к 2023 году

Строительство художественной школы на 600 мест на мысе Хрустальный планируется в Севастополе в 2021-2022 годах, сообщили в департаменте капитального строительства города.

«В соответствии с ФЦП (федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя), срок проведения строительно-монтажных работ — 2021-2022 годы. Проектом предусматривается строительство художественной школы на 600 учащихся», — говорится в официальном ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что общая площадь трехэтажного здания составит 3,5 тысяч кв.м. Будет оборудовано 10 учебных классов. Школа будет обустроена с таким учетом, чтобы обеспечить доступ для маломобильных людей.

Сейчас в Севастополе одна государственная художественная школа на 300 мест. Она основана в 1961 году и находится в историческом здании в центре города. Ее площадей не хватает. Для поступления проводят конкурс, так как учреждение не может принять всех желающих. Планируется, что новая школа будет построена вместе с музейно-культурным кластером, который создается в Севастополе по национальному проекту «Культура», и будет принимать на обучение не только детей, но и взрослых. Проект здания практически завершен, сообщил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

По данным городского департамента финансов, на строительство детской художественной школы в бюджете Севастополя на 2020-2022 годы заложено почти 300 млн рублей. Большая часть — это средства федерального бюджета.

О кластере

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг.

Генеральным подрядчиком строительства выступает компания «Стройтрансгаз».