Деньги тоже проходят карантин

Теоретически наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, поэтому Банк России выдает кредитным организациям банкноты, которые выдерживаются «на карантине» не менее 14 дней.

Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, составляет 3-4 дня. Но Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления.

Банк России напоминает о мерах профилактики и настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.

Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой. На пластике активность коронавируса может сохраняться до девяти дней. Поэтому самый безопасный — это бесконтактный способ оплаты.