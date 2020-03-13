Подпорную стенку на проспекте Победы к Дню Победы не отремонтируют

В Севастополе в рамках федерального проекта «Улица Победы» к 75-летию Победы должны отремонтировать одноименный проспект. Но рухнувшую там год назад подпорную стену к памятной дате восстановить не успеют.

Такая информация прозвучала на заседании правительства 12 марта. Выяснилось, что проект восстановления даже не зашел в экспертизу.

— Проект практически готов, сейчас для того, чтобы заходить в экспертизу, нужны лимиты на проект. Если вы помните, в 2019 году эти деньги до конца года не были использованы и вернулись, — прокомментировал доклад директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова замгубернатора Владимир Базаров.

— Я просто хочу понять, к 9 мая мы там приведем все в порядок? — уточнил у подчиненных врио губернатора Михаил Развожаев.

— Однозначно! Работы идут каждый день! — отрапортовал было Е.Горлов, но по реакции коллег, почувствовал, что не понял вопроса. После этого он дважды повторил: «Нет, нет, мы не успеем! Еще проекта нет, потом на основании проекта будет определена сметная стоимость, и дальше будем ее закладывать для реализации этого проекта».

При этом оказалось, что пока даже нет решения по находящейся на территории обрушения трансформаторной подстанции.

К 9 мая в рамках Года памяти и славы в Севастопле надо благоустроить район проспекта Победы: отремонтировать дорогу, тротуары, дворы, фасады домов, уличное освещение и троллейбусную контактную сеть.