На Крым движется арктический фронт

Штормовое предупреждение объявлено на полуострове на 15-18 марта.

После продолжительной аномально теплой погоды в связи с прохождением арктического холодного фронта 15, 16, 17, 18 марта в Крыму ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Синоптики обещают днем до +3…+8°, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки -2…-7°.

Прогноз погоды по Севастополю

14 марта — переменная облачность, без осадков. Ночью и первой половине дня на побережье туман. Ветер ночью южный 5-10 м/с,днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6º, днем +12…+14º.

15 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +5…+7º.

16 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2º, днем +3…+5°.