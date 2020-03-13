Московские архитекторы объяснили свой вариант переделки площади Ушакова

В то время как в социальных сетях севастопольцы продолжают активно возмущаться уничтожением на площади Ушакова овальной клумбы-цветника, руководство архитектурного бюро «Ваухауз» обосновало свою принципиальную позицию по изменению исторического облика площади.

По мнению столичных архитекторов, горожане попросту не понимают преимуществ предлагаемого варианта озеленения и откровенно капризничают.

Ваши же деньги экономим!

Свое решение украсить площадь не цветами, а деревьями, они объясняют, в первую очередь, соображениями экономии: дескать, ваши же деньги экономим! Мол, ежегодная высадка цветников из однолетников — весьма затратно. Их необходимо менять несколько раз за сезон, а после того как цветение оканчивается, клумба пустует и не добавляет эстетичности площади.

Высадка деревьев — это наиболее экологически устойчивый вариант озеленения, — утверждают москвичи, почему-то забыв и об историчности, и об эстетических чувствах горожан. А также о том, что на клумбе традиционно высаживались розы, которые являются многолетниками. И, кстати, центр цветника уже давно украшали юкки, которые тоже трудно причислить к одноразовым растениям.

По версии «Ваухауза», высаженные деревья нисколько не противоречат доминанте площади — ливанскому кедру, а, напротив, даже поддержат ее и подчеркнут главенствующее положение.

Второстепенная часть площади

И, наконец, столичные архитекторы почему-то решили условно разделить площадь Ушакова на две части, посчитав, что та ее часть, где расположен цветник, — второстепенная. А вот это на самом деле — откровение для севастопольцев, которые привыкли думать, что именно она является главной, поскольку здесь расположен Матросский клуб с курантами и именно отсюда берет начало святыня города — Исторический бульвар!

В «Ваухаузе» же трактуют иначе. Для них площадь делится на «центральную — это пространство разворотного круга с кедром посередине, и второстепенную, плавно переходящую в улицу Гоголя».

Без перехода!

Что касается нарушения безопасности движения, то и тут у московских зодчих нашлось объяснение своему решению. По согласованию с департаментом транспорта они запросто решили перенести пешеходный переход из центра площади на улицу Гоголя. Как говорится, нечего по площади шастать!

«Кроны высоких деревьев также не создают препятствий для обзора водителей — это не кустарники и видимость не нарушена. Более того, деревья позволяют лучше обозначить разделительную полосу для водителей и избежать аварийных ситуаций», — сообщают они севастопольцам, забыв разве что об одном: ходить и созерцать отремонтированную таким образом площадь придется не москвичам, а севастопольцам, которых такой способ обновления совсем не устраивает.