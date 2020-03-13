Мемориальную доску командиру бронепоезда «Железняков» восстановили

Более двух лет жители улицы, названной в честь Михаила Харченко, родственники героя и простые севастопольцы просили городские власти восстановить мемориальную доску на доме №2. Помогли социальные сети и обращение на федеральный телеканал.

— Мемориальную доску капитан-лейтенанту Михаилу Харченко, награжденному орденом Красного Знамени, командиру легендарного бронепоезда «Железняков», в 2017 году во время ремонта дома закрасили краской, — рассказала Алевтина Сурменева, живущая на улице, названной именем героя. Дом частный, огорожен забором, поэтому добраться до доски, чтобы отмыть ее от краски, общественники не могли.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как А.Сурменева с группой единомышленников написали в инстаграмм врио губернатора Михаила Развожаева и обратились на федеральный телеканал: испорченную табличку сняли, пообещав вернуть через неделю.

— Мы продолжаем готовить город к Году памяти и славы. По поручению губернатора Михаила Развожаева проводятся мероприятия для приведения в соответствие всех знаковых мест на территории города, в том числе мемориальных табличек в честь героев, которые защищали нашу страну в период 1941-1945 годов, — заявил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов на мероприятии по возвращению мемориальной доски на дом №2 на ул.Харченко 12 марта.

По его словам, старая мемориальная доска получила повреждения «из-за многолетнего нахождения во внешней среде и в результате эрозии».

— Мы взяли тот же самый материал и те же самые элементы, из чего была сделана доска, и в соответствии с ней сделали новую. Смонтировали там же, где она и была. На то же самое место, — отрапортовал Е.Горлов.

Но его слова тут же опровергла активистка А.Сурменева, объяснившая , что прежняя доска была выполнена из мрамора. В доказательство она продемонстрировала фотографию.

На мероприятии присутствовали жители улицы и родственники М.Харченко, которые возложили алые гвоздики у дома, где установлена мемориальная доска.

Елена Пожарисская, жена внука М.Харченко, выразила благодарность, что справедливость наконец-то восторжествовала, и поблагодарила А.Сурменеву за неравнодушие и обращение к губернатору.

— Очень обидно, когда ни власти, ни люди, знающие о памятнике-бронепоезде «Железняков», расположенном на автовокзале, понятия не имеют о его командире и улице, названной в его честь, — подчеркнула Е.Пожарисская.

Искренними и трогательными словами поблагодарил присутствующих на мероприятии правнук командира бронепоезда, восьмиклассник школы№6 Игорь Непочатых.

— Я очень горжусь дедушкой и горжусь, что наконец-то все сделали хорошо для памяти и для нашей семьи, — сказал юноша.

Справка

Михаил Федорович Харченко — инженер, капитан-лейтенант, командовал легендарным бронепоездом «Железняков», который в 1941-1942 годах совершил 140 боевых выходов. Уничтоженные дзоты, блиндажи и усиленные батареи противника — лишь малая часть заслуг бронепоезда, который немцы прозвали «Зеленым Призраком».