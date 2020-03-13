Горсвет хочет делать цоколи исторических фонарей из пластиковых отходов

В соцсети Вконтакте ГБУ «Горсвет» проводит голосование. Спрашивают мнение горожан по разработанному цоколю опор наружного освещения для ул.Советской.

Специалистами предприятия разработан макет изделия из полимер-песчаного композита. «Решение является уникальным, и разработано в стилистике и символике города-героя Севастополя, а также адаптировано на все типы опор на данной улице», — говорится в сообщении.

Продукция полностью сертифицирована. Цвет цоколя — серый, под цвет опоры. Производство находится в Севастополе.

Для производства цоколей предлагается использовать песок и пластик. Это основные компоненты конструкции, что дополнительно решает проблему утилизации пластиковых отходов.

Уникальная технология разработана на основе 20-летнего производственного опыта и позволяет получать материал с очень высокими показателями прочности, влаго- и термоустойчивости и долговечности.

Напомним, что демонтированные фонари с ул.Большой Морской после реставрации будут устанавливать на ул.Советской.