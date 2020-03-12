В 2020 году отремонтируют шесть парков и скверов

В список парков и скверов, которые в Севастополе будут капитально отремонтированы в 2020 году за деньги Москвы, включены шесть объектов.

Среди них — Детский парк им.М.К.Байды (102,4 млн руб.), скверы им.60-летия Октябрьской революции (80,46 млн руб.), на набережной парка Победы (126,87 млн руб.), Севастопольских курсантов (122,81 млн руб.), на площади перед зданием ГБУК «Культурно-информационный центр» (100,68 млн руб.), парка по ул.Н.Музыки (48,9 млн руб.).

При этом только на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту и реконструкции перечисленных парков и скверов выделено 19,36 млн рублей.

Таким образом, общая стоимость преображения всех перечисленных объектов составит 601,5 млн рублей.

Напомним, что реконструкция севастопольских скверов и парков производится на основании приказа департамента городского хозяйства «О распределении средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в целях выполнения работ по проведению капитальных ремонтов парков и скверов на территории города Севастополя в 2020 году».