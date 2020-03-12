Тротуары в центре обещают отремонтировать к Дню Победы

В остальной части Ленинского района — до конца года. А в 2021-м возьмутся за пешеходную сеть Нахимовского района Севастополя.

Старт ремонту тротуаров дан на ул.Очаковцев, сообщила пресс-служба правительства города.

«В прошлом году мы реализовали мероприятия в Гагаринском районе, в этом году комплексно ремонтируем тротуары в Ленинском районе, на следующий год — в Нахимовском районе, — объявил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, в Ленинском районе комплексно будет благоустроено более 28 км тротуаров: заменят бордюры, уложат плитку. Обязательное условие — доступность для маломобильных групп населения — понижение бордюра на переходе.

«В центральной части города планируем завершить работы до 9 мая. До конца года планируем реализовать все запланированные объекты», — пообещал Е.Горлов.

Всего в рамках комплексного благоустройства пешеходной сети Ленинского района предусмотрено четыре контракта. Тротуары отремонтируют на улицах: Гоголя, Очаковцев, Генерала Петрова, Пожарова, Маршала Бирюзова, Николая Музыки, Олега Кошевого, Кожанова, Силаева, Бакинская, Льва Толстого, Коммунистическая, Адмирала Владимирского, Частника, 4-я Бастионная, 6-я Бастионная, Ивана Голубца, Шабалина и на пр.Генерала Острякова.

Работы на ул.Очаковцев ведет ООО «Дорожник». Фирма много лет занимается ремонтом севастопольских дорог и дворов. В активе «Дорожника» — ремонт ул.Частника. Огромная лужа на переходе у рынка «Чайка» после ремонта стала классической иллюстрацией качества выполнения работ.